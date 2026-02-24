В Нижнем Тагиле с 27 февраля стартует голосование, в котором жители смогут выбрать территории для благоустройства 

В администрации Нижнего Тагила утвердили список территорий, которые выставят на народное голосование для включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017–2030 годы». Чиновники рассмотрели предложения жителей и выбрали наиболее популярные локации для благоустройства.

«В начале февраля в ходе сбора предложений горожане выдвинули территории, которые, по их мнению, нуждаются в улучшении в 2027 году. Сегодня мы рассмотрели каждую из них и приняли решение выставить на общественное обсуждение 14», — сказал первый заместитель главы города Вячеслав Горячкин.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в шорт-лист попали как известные объекты, так и места, которые никогда не благоустраивались. В списке: парк Горького на Вые, сквер в районе реки Ежовой, территория между улицами Носова, Низовой и Каменной, площадка в районе улиц Заслонова и Большевистской, локация в районе жилых домов № 30 и № 34 по улице Гвардейской, скверы Комсомольский и Пионерский, бульвар Театральный, сквер Строителей.

Кроме того, тагильчане хотят продолжить благоустройство в парке культуры Металлургов, облагородить гору Шихан, площадь у фонтана в Театральном сквере, территорию общественного пользования по улице Володарского и детскую и спортивную зоны бульвара по проспекту Дзержинского.

Тагильчане смогут выразить своё мнение по каждому объекту в ходе общественного опроса, который пройдёт с 27 февраля по 12 марта 2026 года. Принять участие можно будет на официальном сайте Нижнего Тагила и на платформе обратной связи. Территории, получившие наибольшую поддержку, войдут в итоговое рейтинговое онлайн-голосование.

«В рамках этого проекта в Нижнем Тагиле уже построено и отремонтировано 17 парков, скверов, пешеходных зон и досуговых площадок. Жители отмечают позитивные изменения, происходящие в городе, и включаются в эту работу. Напомню, что объём финансирования реализованных проектов превысил 1,7 млрд рублей», — отметил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Напомним, в июле 2025 года жители Нижнего Тагила пожаловались на удручающее состояние Театрального сквера.