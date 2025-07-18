Разруха в центре города. Жители Нижнего Тагила пожаловались на удручающее состояние Театрального сквера (ВИДЕО)

В редакцию АН «Между строк» обратилась жительница центра Нижнего Тагила Светлана и рассказала об удручающем состоянии Театрального сквера. Гранитная плитка на дорожках разрушилась или потрескалась, сильно пострадали лестницы, отвалившиеся фрагменты которых лежат рядом, а на их месте растёт трава.

«Объекты строятся, деньги выделяются, но при этом самое туристическое место в центре города просто разрушается. Плитка ходуном ходит — просто проходишь, а она прямо под ногами волнами идёт. Это небезопасно, можно споткнуться, упасть», — рассказала тагильчанка АН «Между строк».

Горожан беспокоят не только расшатанная плитка и крошащиеся ступени, но и состояние декоративных гирлянд, которые висят над лестницей к фонтану. Провода от них либо валяются на земле, либо свисают так низко, что их можно достать руками.

«Там висят гирлянды ветром или людьми сто пятьдесят раз уже порванные. Где-то просто эти провода валяются. Ладно провода, которые валяются: ребёнка током не ударит, если он их подберёт. А если он заденет висящий провод, тут уже вопрос», — делится тагильчанка.

Она обращает внимание также на то, что разрушающийся сквер находится совсем рядом со зданием администрации Нижнего Тагила.

«Находится всё это в ста метрах от мэрии. Жители возмущены. Если у администрации нет денег на восстановление, то можно хотя бы сделать так, чтобы было более-менее безопасно, ведь тут гуляют дети. Хотя 30 миллионов на флагшток они нашли», — говорит Светлана.