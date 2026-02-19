В Нижнем Тагиле с РЖД требуют 2,5 млн рублей за гибель двух человек, сбитых электропоездом

В Нижнем Тагиле родственники отца с дочерью, насмерть сбитых электропоездом «Финистом», требуют более 2,5 млн рублей моральной компенсации от РЖД, сообщает ИА «Все новости».

Напомним, в августе 2025 года скоростная электричка, следовавшая по маршруту Екатеринбург — Качканар, совершила наезд на двух пешеходов: 43-летнюю женщину и её 69-летнего отца. В результате ЧП оба пешехода погибли на месте.

Сейчас в суде рассматривается иск Нижнетагильской транспортной прокуратуры о взыскании морального вреда по 500 тысяч рублей в пользу каждого из родственников, а именно — мужа погибшей, двух её дочерей, несовершеннолетнего сына и внучки. Кроме 2,5 млн рублей компенсации заявлены требования о выплатах по потере кормильца, а также возмещении расходов на погребение.

Поскольку электропоезд «Финист», являющийся источником повышенной опасности, является собственностью Российских железных дорог, госкомпании предстоит выплатить компенсацию потерпевшим, отметили в прокуратуре.

«Это складывается из судебной практики. Есть постановление пленума Верховного суда, согласно ему, тот, кто является владельцем источника повышенной опасности, несёт ответственность за такие происшествия. Электропоезд — источник повышенной опасности. Для примера: машина тоже является источником повышенной опасности, и если человек, допустим, сбивает лося — понятно, что лось сам выбежал на дорогу, но ответственность несёт человек», — объяснили в надзорном ведомстве.