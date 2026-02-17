Людмила Бабушкина: Депутаты приняли законы по поддержке ветеранов боевых действий и поисковиков

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области (ЗакСО) на сегодняшнем заседании регионального парламента под председательством Людмилы Бабушкиной приняли ряд социальных законов, направленных на поддержку ветеранов боевых действий, а также НКО, которые занимаются поиском захоронений и установлением личности солдат и жертв геноцида времён Великой Отечественной войны.

Благодаря изменениям в законе «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», перечень ветеранов боевых действий, которым предоставляются меры социальной поддержки, дополнен новой категорией. Речь идёт о прокурорах и сотрудниках СК РФ, исполнявших свои служебные обязанности в ходе спецоперации на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года, а также на территории Сирийской Арабской Республики с 30 сентября 2015 года.

«Все эти граждане смогут пользоваться мерами поддержки, предусмотренными для ветеранов боевых действий. Принятие закона стало очередным шагом в системной работе законодательной власти Свердловской области по поддержке ветеранов боевых действий, в том числе участников СВО. С начала специальной военной операции мы приняли уже 36 законов в этом направлении. Это серьёзные меры поддержки, среди которых медицинская помощь и санаторно-курортное лечение, освобождение от уплаты транспортного налога, льготы на газификацию жилья, организация бесплатного питания школьников из семей участников СВО и многое другое», — отметила Людмила Бабушкина.

Изменения в закон «О государственной поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области» предусматривают, что меры господдержки теперь могут получать НКО, которые ведут работы по поиску воинских захоронений, останков защитников Отечества и жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны, и установлению имён погибших и пропавших без вести при защите Отечества.

«Поисковое движение в Свердловской области активно развивается и нуждается в поддержке своих начинаний. Сегодня в регионе насчитывается порядка 60 поисковых организаций, в которых задействовано свыше 1,2 тысячи человек. Участники движения ведут поисковые работы во всех уголках нашей страны, которые затронула Великая Отечественная война, восстанавливая боевой путь наших доблестных земляков», — подчеркнула Людмила Бабушкина.