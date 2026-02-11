Когда в Нижнем Тагиле построят снежный полигон, качество уборки улиц от снега и аварийная работа ливнёвки. Депутаты НТГД обсудили ключевые вопросы содержания улиц

Накануне на заседании постоянной комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Нижнетагильской городской думы депутаты обсудили вопросы содержания дорог Нижнего Тагила в зимний период 2025-2026 годов, а также развитие системы водоотведения талых и дождевых вод, в том числе ливневой канализации.

В настоящее время в распоряжении дорожных служб имеется 129 единиц спецтехники, включая: 21 комбинированную дорожную машину (КДМ), 14 автогрейдеров, 20 фронтальных погрузчиков и 34 самосвала. В 2025 году на зимнее содержание дорог, включая вывоз снега, ушло более 92 млн рублей.

Во время встречи народные избранники обсудили регламент уборки улиц. Депутат Сергей Бурлай рассказал о проблеме с уборкой снега рядом со школой № 65 на Новой Кушве и у ГДДЮТ.

«Дорога к школе № 65 от улицы Джамбула постоянно заваливается снегом. Несколько дней не было возможности её почистить. Соответственно, подъезд с продуктами питания в школу был затруднён. Похожая ситуация и у ГДДЮТ: на этом перекрёстке завалены все подходы, а дорога со светофором, где заезд и выезд, заужена настолько, что даже нет возможности разъехаться двум автомобилям», — рассказал Сергей Бурлай.

Он также отметил, что уборка снега в городе ведётся активно, техника работает, однако на некоторых перекрёстках из-за снега снижен обзор при выезде. Депутат Юлия Ефименко обратила внимание на то, что дорожники не торопятся вывозить снег с путепровода на улице Циолковского.

Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов пояснил, что первостепенная задача — не допустить сбоев в движении транспорта. Все обращения жителей анализируются, и по ним принимаются меры по уборке снега. Во время сильных снегопадов часть территорий временно отходит на второй план, ситуация при этом контролируется, снег вывозится.

Директор ООО «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулов добавил, что во время снегопада в первую очередь расчищают дороги: техника сдвигает валы с проезжей части на обочины. Как только снегопад прекращается, начинается вывоз. В приоритете — остановки, пешеходные переходы, перекрёстки, затем второстепенные дороги.

Касаемо вывоза снега депутаты обсудили возможное появление в Нижнем Тагиле постоянного снежного полигона. По словам чиновников, его планируют построить в микрорайоне Валёгин бор в районе психбольницы — на месте снежной свалки, действовавшей до 2024 года. После иска природоохранного прокурора её закрыли из‑за несоответствия санитарно‑эпидемиологическим требованиям. Ориентировочная стоимость объекта составит около 700 млн рублей.

Также депутаты гордумы обсудили использование реагентов на дорогах города.

«По просьбам жителей реагенты используются в минимальном количестве. Сначала снег убирают комбинированные машины, затем выходят грейдеры. Когда техника уже не справляется и появляется наледь несколько сантиметров, тогда мы уже применяем реагенты. Соль начинает работать, разрыхляет снег, после чего техника убирает всё остальное», — пояснил Гаджи Абдулов.

Депутат Дмитрий Костенников пожаловался на плохую уборку снега около магазинов и на территориях, находящихся в ведении управляющих компаний, и предложил привлечь департамент Госжилинспекции к работе комиссии для решения этих вопросов.

«Тем не менее, я хочу выразить только слова благодарности нашим дорожникам. Невзирая на морозы, снегопады, праздничные дни, люди работают 24 на 7», — подвёл итоги председатель комиссии Денис Корякин.

Далее члены комиссии перешли к рассмотрению второго вопроса — обслуживание систем водоотведения талых и дождевых вод в городе.

«У нас, к сожалению, советское наследие ливневой канализации. У нас нет очистных сооружений практически нигде. Это тоже одна из глобальных задач», — сказал первый заместитель главы администрации города Вячеслав Горячкин.

Также депутаты обсудили проблему стоячей воды после дождя на улице Металлургов. По словам чиновников, она связана с отсутствием ливневых сетей на этом участке. Отдельно затронули вопрос засоров ливнёвок. Гаджи Абдулов пояснил, что их регулярно очищают как специализированной техникой, так и вручную. Однако из-за погодных условий и большого потока воды в них попадают камни, листья и другой мусор.

«Был период, то ли этим летом, то ли в прошлом, когда в Екатеринбурге и в других городах из-за дождей едва не ввели чрезвычайное положение. У нас с этой проблемой удалось справиться: жители почти не заметили перебоев. В моменте, когда шёл дождь, были проблемы, но от этого никуда не уйти. В течение часа-трёх, потом вода уходила. А вот в других городах области, во многих, она стояла потом по несколько дней», — сказал Гаджи Абдулов.

Напомним, в январе суд оштрафовал мастера «Тагилдорстроя» за плохую уборку улиц.