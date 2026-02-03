В Нижнем Тагиле суд оштрафовал мастера «Тагилдорстроя» за плохую уборку улиц

29 января мировой судья судебного участка № 2 Ленинского района Нижнего Тагила вынес решение по делу об административном правонарушении. Дело было возбуждено на основе материалов, предоставленных городским отделом Госавтоинспекции. Во время проверки 15 января на улицах Выйской и Дружинина инспекторы выявили многочисленные нарушения содержания улично-дорожной сети: снег и снежные валы у пешеходных переходов, снежный накат и снежные валы, сужающие проезжую часть.

В итоге к ответственности привлекли мастера дорожных работ ОАО «Тагилдорстрой». По мнению суда, сотрудник дорожной организации не обеспечил безопасные условия на дорогах местного значения в зимний период, что создало угрозу для водителей и пешеходов.

Суд признал мастера виновным по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог) и назначил штраф в размере 20 тысяч рублей.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.