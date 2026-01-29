За два месяца пятеро тагильчан пополнили списки террористов и экстремистов Росфинмониторинга

За последние два месяца пятеро жителей Нижнего Тагила пополнили список террористов и экстремистов — перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской или террористической деятельности, составляемый Росфинмониторингом.

Среди тагильчан, попавших в перечень, оказались 48-летний Фёдор Б., 44-летний Владимир П., 24-летняя Анастасия Б., 60-летний Сергей И. и 50-летняя Елена Г.

В отношении последней Центральный окружной военный суд в октябре прошлого года вынес обвинительный приговор по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершённые с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).