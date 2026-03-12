В Нижнем Тагиле пенсионерка лишилась доли в квартире за фиктивную прописку мигрантов

Сегодня, 12 марта, Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор в отношении 72-летней Екатерины Присяжной, обвиняемой в фиктивной прописке в своей квартире иностранных граждан.

Судом было установлено, что пенсионерка, являясь собственницей доли в квартире, расположенной в Ленинском районе Нижнего Тагила, в обход требований ФЗ № 109-ФЗ «О миграционном учёте» поставила на учёт иностранных граждан, не имея намерения предоставлять им жилое помещение для проживания. Формально иностранцы были поставлены на учёт, однако по обозначенному адресу никогда не проживали. Вину женщина не признала.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал тагильчанку виновной по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации) и, принимая во внимание личность подсудимой, её возраст, состояние здоровья и отсутствие отягчающих обстоятельств, назначил наказание в виде одного года лишения свободы. Однако, на основании ст. 73 УК РФ (условное осуждение) назначенное наказание было постановлено считать условным с испытательным сроком два года. В течение этого времени осуждённая обязана периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган и не менять места жительства без уведомления контролирующих органов.

Кроме того, доля в квартире, принадлежавшая пенсионерке, была конфискована в доход государства.

Приговор может быть обжалован в течение 15 суток.