В Нижнем Тагиле вынесли приговор двум организаторам нелегального турклуба за травмирование школьницы на «тарзанке»

Сегодня, 11 марта 2026 года, Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор в отношении организаторов турклуба «Шагай!» Павлу Осипову и Александру Сошникову, обвиняемых по ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья).

Судом установлено, что в октябре 2022 года Осипов и Сошников, не имея государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, вступили в преступный сговор и организовали платный «Поход выходного дня» для учащихся 8-го класса гимназии № 18. Согласно устной договоренности, организаторы должны были обеспечить сопровождение группы, а также предоставить услуги аттракционов — «тарзанки» (канат-троллей) и верёвочного парка.

7 октября 2022 года в лесном массиве в районе горы Голый камень в Нижнем Тагиле Осипов и Сошников допустили нарушения требований безопасности. Они не провели оценку подготовленности группы, не обеспечили детей надлежащими средствами индивидуальной защиты (касками), самостоятельно соорудили аттракцион «тарзанка», натянув трос между деревьями, и не установили защитную систему под ним.

«Ключевым нарушением стало предоставление несовершеннолетней некачественного снаряжения. Узел на альпинистской веревке, крепящий карабин к страховочной системе, был завязан таким образом, что не предотвращал саморазвязывание. В результате, когда школьница начала спуск, верёвка развязалась, и девочка сорвалась с высоты около 10 метров, ударившись о выступающие части скалы и упав на землю», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе суда.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшая получила травмы, квалифицированные как вред здоровью средней тяжести. В судебном заседании подсудимые вину признали в полном объёме. Уголовное дело было рассмотрено в закрытом режиме в связи с необходимостью сохранения данных о несовершеннолетней потерпевшей.

При назначении наказания суд учел наличие у обоих подсудимых на иждивении малолетних детей, положительные характеристики, а также полное признание вины и раскаяние.

Приговором суда назначено наказание:

* Павлу Осипову — 1 год лишения свободы;

* Александру Сошникову — 10 месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание постановлено считать условным с испытательным сроком 1 год и 10 месяцев соответственно.

Кроме того, суд полностью удовлетворил исковые требования законного представителя потерпевшей о компенсации морального вреда. В пользу несовершеннолетней потерпевшей взыскано:

* с Осипова — 400 тысяч рублей;

* с Сошникова — 200 тысяч рублей.

Также с осужденных взысканы процессуальные издержки на оплату труда адвоката.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Свердловского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения.