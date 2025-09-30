В Нижнем Тагиле судят организаторов турклуба, из-за которых пострадала школьница

В Ленинском районном суде Нижнего Тагила начался процесс по уголовному делу против двух организаторов турклуба «Шагай!». Павлу Осипову и Александру Сошникову вменяют ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья).

Напомним, 7 октября 2022 года на тот момент 14-летняя учащаяся гимназии № 18 получила серьёзные травмы после падения с тарзанки на горе Голый Камень. По версии следствия, в тот день класс пострадавшей девочки отправился в поход на гору. Дети спускались с тарзанки, и в какой-то момент развязался узел верёвки, и девочка упала с 10-метровой высоты.

«Они оказывали услуги по организации вот этих туристических походов, но они не оформлены были как индивидуальные предприниматели, просто как такие идейные вдохновители. У них, соответственно, было все свое оборудование, альпинистское снаряжение. Родители с ними договорились, чтобы их детей взяли в поход и организовали им веселье. У девочки, которая упала, узел развязался. Получается, они не перепроверили, зацепили карабином только, она поехала и сразу же упала», — рассказала ИА «Все новости» старший помощник Ленинского прокурора Алиса Мельниченко.

В результате падения школьница получила серьёзные травмы и была госпитализирована. По информации ИА «Все новости», у ребёнка были выявлены закрытые переломы левой лонной и левой седалищной костей со смещением отломков. Экспертиза классифицировала эти травмы как вред здоровью средней тяжести. Школьница провела полгода на больничном. По мнению её отца, у дочери психологическая травма, которую она переживает до сих пор.

В сентябре 2024 года отец пострадавшей девочки пожаловался Александру Бастрыкину на волокиту со стороны следствия, поскольку за два года дело так и не было передано в суд.