В Нижнем Тагиле в пожаре на Вагонке пострадал человек

Накануне, 16 ноября, в Нижнем Тагиле в пятиэтажном доме на Вагонке произошёл пожар, в котором пострадал один человек.

Около 19:00 в диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре на третьем этаже в доме № 7 на Ленинградском проспекте. На место происшествия оперативно прибыли 5 единиц техники и 12 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений.

Пожар произошёл на площади 10 кв. м. Пострадавший госпитализирован и сейчас находится в больнице, предположительно, с отравлением угарным газом. 10 человек эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных. Огонь был локализован в 19:21, а горение ликвидировано в 19:28, проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 19:43.