В Нижнем Тагиле при поддержке компании ЕВРАЗ открылся инженерный класс для детей дошкольного возраста

В детском саду № 184 МАДОУ «Радость» прошло торжественное открытие инженерного класса для детей дошкольного возраста. Этот проект стал возможен благодаря победе учреждения в грантовом конкурсе «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» и финансовой поддержке компании. ЕВРАЗ выделил грант в размере 700 тысяч рублей на создание высокотехнологичного образовательного пространства. На эти средства были закуплены современные устройства: компьютерно-игровой комплекс, интерактивный дисплей, 3D-принтер и ноутбук.

Новый класс направлен на раннюю профориентацию и развитие инженерного мышления у детей. Он разделён на несколько зон: центр игры и экспериментов, компьютерный класс и зона подвижных игр. Это позволяет в игровой форме знакомить воспитанников с основами 3D-моделирования и проектирования.

«Это вклад в будущее наших детей и, в конечном счете, в будущее всего региона. Подобные проекты имеют огромную ценность. Они не просто знакомят ребят с современными технологиями, но и помогают выявить таланты, заложить интерес к созиданию, творчеству, проектному подходу уже с малых лет. Это важный шаг в подготовке следующего поколения высококвалифицированных специалистов для уральской промышленности», — отметила директор ЕВРАЗ НТМК по персоналу Юлия Ефименко.

Проект «Инженерное 3D-моделирование от детского сада к будущей профессии» направлен на формирование единой образовательной среды, в которой применяются принципы STEAM-образования. Это означает объединение естественных наук, технологий, инженерии, искусства и математики. Программа способствует развитию у детей критического мышления, креативности и навыков решения сложных задач. Занятия будут доступны не только для воспитанников детского сада № 184, но и для детей из других дошкольных учреждений объединения «Радость».

Конкурс «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» — часть социальной политики компании, поддерживающей инициативы местных сообществ в городах своего присутствия.