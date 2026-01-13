В посёлке Висим под Нижним Тагилом водитель рейсового автобуса сбил двух пешеходов

В минувшее воскресенье, 11 января, в посёлке Висим под Нижним Тагилом произошло ДТП, в котором пострадали два человека.

Как сообщили в Госавтоинспекции, около 18:00 водитель микроавтобуса «Газель», следовавшего по маршруту № 1060 «Висимо-Уткинск — Нижний Тагил» по улице Большевистской, сбил двух пешеходов, которые шли по проезжей части навстречу транспорту, поскольку тротуара на этом участке не было. В результате наезда оба пешехода — 46-летний мужчина и 17-летний подросток — были госпитализированы.

Водитель «Газели» имеет 35-летний стаж вождения и ранее к административной ответственности не привлекался. Сотрудникам Госавтоинспекции он рассказал, что видел пешеходов, идущих по встречной полосе, но один из них неожиданно выбежал на его полосу. Пострадавший мужчина сообщил, что ДТП произошло в момент, когда он решил опередить группу подростков, идущих по проезжей части.

В отношении юридического лица, эксплуатирующего автобус, был составлен протокол по ч. 1 ст. 11.23 КоАП РФ за нарушение режима рабочего времени и отдыха водителя.

В адрес организации, обслуживающей участок дороги, на котором была обнаружена наледь, выдано предписание об устранении недостатков, а также составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ за неудовлетворительное содержание дорог.

По факту происшествия проводится административное расследование, в рамках которого будут установлены точные причины и подробности случившегося.