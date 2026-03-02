Избитая одноклассницами школьница из Нижнего Тагила получит моральную компенсацию от учебного заведения и нападавших девочек

Свердловский областной суд увеличил сумму моральной компенсации в пользу семиклассницы, избитой в школьном туалете, назначенную ранее Дзержинским районным судом Нижнего Тагила.

Напомним, 10 марта прошлого года в школе №4 на улице Энтузиастов в Нижнем Тагиле две школьницы, 14 и 13 лет, записали на камеру как избивают свою сверстницу. В апреле видео было опубликовано сообществом «Инцидент Нижний Тагил». По факту произошедшего Следственным отделом Дзержинского района было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору). Руководство школы и педагоги провели индивидуальную работу с ученицами и их семьями. Нападавшие были поставлены на внутришкольный учёт и на учёт в ПДН.

Прокуратура Дзержинского района обратилась в Дзержинский районный суд с иском, требуя взыскать суммарно 200 тысяч рублей моральной компенсации в пользу пострадавшей. Однако суд удовлетворил требования лишь частично, взыскав с учебного заведения 40 тысяч рублей, ещё 30 тысяч рублей с девушки, которая вела съёмку, и по 20 тысяч рублей с других участниц инцидента.

Прокурор счёл сумму недостаточной и несоразмерной страданиям ребёнка и обжаловал решение суда в части размера выплат со стороны школы и девушки, снимавшей видео. По его мнению, оценка действиям «оператора» дана не в полной мере, так как именно она проявляла наибольшую агрессию, руководила действиями других и снимала избиения на свой телефон. Кроме того, прокурор обратил внимание на бездействие педагогов, которые, несмотря на долгое течение конфликта, не вмешались, что привело к тяжёлым психологическим последствиям для школьницы и вызвало широкий общественный резонанс.

В результате Свердловский областной суд согласился с доводами надзорного ведомства и отметил, что привлечение педагогов к дисциплинарной ответственности после случившегося не может служить основанием для снижения компенсации. В итоге сумма компенсации морального вреда, подлежащая взысканию с общеобразовательного учреждения, увеличена до 80 тысяч рублей, а с девушки, снимавшей происходящее на видео, суд взыскал 60 тысяч рублей. При отсутствии у несовершеннолетней собственных доходов или имущества, эти средства будут взысканы с её родителей. В остальном решение суда было оставлено без изменений. Оно вступило в законную силу.