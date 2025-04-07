В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело после избиения семиклассницы в школьном туалете

Накануне вечером в паблике «Инцидент Нижний Тагил» было опубликовано видео, на котором две девочки 14-и и 13-и лет на камеру в школьном туалете избивают сверстницу. Дополнительно сообщается, что видео было снято в тагильской школе № 4 на улице Энтузиастов,1а. По словам подписчика сообщества, девочки таким способом пытались выяснить, чей удар сильнее.

Позже видео прокомментировали в полиции Нижнего Тагила, СКР и в управлении образования тагильской мэрии.

«Данная информация в полицию Нижнего Тагила не поступала. В отделе полиции № 17 МУ МВД России “Нижнетагильское” инициативно зарегистрировали опубликованную информацию и уже организовали проверку. В настоящее время сотрудниками ПДН проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются личности участников конфликта. По результатам проверки сотрудники полиции примут обоснованное процессуальное решение», — сообщили редакции сообщества «Инцидент Нижний Тагил» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Руководство школы и педагоги проведут индивидуальную работу с ученицами и их семьями. Нападавшие поставлены на внутришкольный учёт и на учёт в ПДН.

«Ситуация произошла в школе 10 марта. Руководством школы информация была незамедлительно направлена в ОП № 17 МУ МВД “Нижнетагильское” и ПДН. Установлены обстоятельства случившегося, приняты исчерпывающие меры, конфликт урегулирован. Виновники извинились перед девочкой, их поставили на внутришкольный учёт и учёт в ПДН. С учащимися проведена беседа сотрудниками ПДН. С несовершеннолетними и их семьями проводится индивидуальная профилактическая работа. Руководство школы приняло все меры для предотвращения в школе подобных конфликтов», — сообщили в управлении образования администрации Нижнего Тагила.

Помимо внутришкольного контроля, инцидентом заинтересовался Следственный отдел Дзержинского района и возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору).

«Утром 10 марта 2025 года в общеобразовательной школе г. Нижнего Тагила произошёл инцидент, связанный с применением в отношении одной учащейся физического насилия со стороны нескольких других школьниц. По данному факту Следственным отделом по Дзержинскому району г. Нижний Тагил СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору). По версии следствия, подозреваемые, в том числе девушки 2010-2011 г.р., применили к потерпевшей физическое насилие, действуя из хулиганских побуждений. Следствием СКР осуществляется сбор и закрепление доказательственной базы. В ходе расследования устанавливаются причины и условия, которые способствовали случившемуся, с целью принятия мер профилактического характера по недопущению впредь подобных фактов», — прокомментировали инцидент в пресс-службе СУ СКР России по Свердловской области.