Силовики прокомментировали задержание банды подростков-неонацистов в Екатеринбурге

Представители СК и МВД рассказали подробности задержания группы из пяти подростков-неонацистов, которое произошло накануне в Екатеринбурге. По данным ведомств, банда действовала на почве ненависти к представителям других религий и национальностей. В ходе обысков оперативники изъяли у несовершеннолетних оружие, экстремистские листовки и одежду с символикой запрещённых организаций.

«Следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей Екатеринбурга, 2009 и 2011 годов рождения. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). По версии следствия, вечером 23 января 2026 года подозреваемые, находясь в парке имени Архипова, совершили нападение на молодого человека 2000 года рождения. Нападавшие действовали из хулиганских побуждений. Потерпевшему были причинены телесные повреждения. В настоящее время следователями проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Выясняются иные возможные факты противоправных действий со стороны фигурантов. Подозреваемые задержаны. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании в отношении них меры пресечения», — сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

«Выявили в ходе оперативной разработки и задержали группу доморощенных “гангстеров” оперативники регионального УФСБ совместно с сотрудниками полиции из подразделения по борьбе с проявлениями экстремизма ГУ МВД области. Разработка подозреваемых началась ещё в 2025 году, а брали их каждого по отдельности, по месту проживания утром 26 февраля. В телефоне одного из них оперуполномоченные обнаружили фото поддельного удостоверения на имя лейтенанта юстиции ГУВД Москвы. В поле зрения компания попала сразу после того, как её члены провели устрашающую акцию по избиению местного жителя, который не соответствовал их идеалам. Таким образом они хотели самоутвердиться. Члены группы воспитывались законными представителями. Мать одного из них — педагог. Очевидно, что в семьях задержанных молодых людей не уделяли достаточного внимания воспитательному процессу подрастающих парней. То же самое можно сказать и про учебные заведения, в которых они обучались. Именно по этой причине, чтобы как можно больше молодёжи уберечь от влияния криминала, соответствующим субъектам профилактики в очередной раз областным полицейским главком будет рекомендовано усилить работу с подрастающим поколением, чтобы в нашей стране множилось число патриотов, а не тех, кто со школьной скамьи испортил свою судьбу подобными акциями», — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.