Прокуратура добилась установки пандуса для несовершеннолетнего инвалида-колясочника в многоквартирном доме на Вагонке

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила провела проверку в связи с обращением родителей ребёнка-инвалида о нарушении законодательства в сфере обеспечения прав маломобильных групп населения. Об этом АН «Между строк» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

В ходе проверки было установлено, что в подъезде многоквартирного дома № 8 на улице Днепровской, где проживает несовершеннолетний инвалид-колясочник, отсутствуют пандусы. В связи с этим прокуратура в судебном порядке обязала администрацию Нижнего Тагила оборудовать пространство.

После вмешательства надзорного ведомства стационарный пандус был установлен при входе в подъезд, а откидной пандус — на первом этаже. Таким образом, права и законные интересы ребёнка-инвалида были восстановлены.