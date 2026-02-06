Тагильский weekend, топ-5: «Счастливый конь», семейный концерт и киномарафон

О том, чем заняться 7 и 8 февраля

ЭКСКУРСИИ НА ОСТРОВ ЭПШТЕЙНА не предлагаем, но зато предлагаем… нашу традиционную подборку самых интересных событий предстоящих выходных в Нижнем Тагиле, которая поможет вам провести свободное время интересно и с пользой.

Мастер-класс «Счастливый конь» (6+)

7 февраля в 14:30

Выставочные залы музея-заповедника, проспект Ленина, 1

Организаторы приглашают на уютный мастер‑класс, где под руководством мастерицы Виктории Шмаковой вы создадите уникального тряпичного коня — символ 2026 года, яркого и необычного. Приходите не только узнать о народных традициях, но и провести приятный выходной в музейной атмосфере. Необходима предварительная регистрация. Полный билет — 185 рублей. Льготный — 175 рублей. Возможна оплата по Пушкинской карте.

Концерт семейного трио (12+)

7 февраля в 16:00

в большом зале «ДК им. Окунева»

Организаторы приглашают на концерт семейного трио к 65-летию Вокальной студии «Bel Canto». Ольга Митько, Юрий Власов и Владимир Власов — лауреаты международных и всероссийских конкурсов. В программе — популярные песни, романсы, шедевры мировой классики. Цена билета — 210 рублей.

Игры с аниматором для детей (0+)

7 и 8 февраля с 16:00 до 18:00

в ТРЦ Depo

Организаторы приглашают на бесплатные игры с аниматором. 7 февраля маленьких гостей ждёт встреча с крокодилом Геной и Чебурашкой, а также шарик-шоу, 8 февраля — встреча с героями игры Among Us и бумажное шоу.

Показ фильма «Гленгарри Глен Росс (Американцы)» (16+)

8 февраля в 17:00

в креативном кластере «‎Самородок»‎

Кинолекторий «Кинокультура» приглашает тагильчан на очередной показ. В этот раз встреча будет посвящена памяти режиссёра Джеймса Фоули (1953-2025). Зрителям покажут драму 1992 года «Гленгарри Глен Росс (Американцы)» (16+). По традиции показ откроется вступительным словом от киноведа Кирилла Ваганцева. Вход свободный.

Киномарафон (6+)

8 февраля в 12:00

в кинотеатре «Красногвардеец» (большой зал)

С 22 января по 24 февраля в кинотеатре проходит Всероссийский киномарафон Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон» (6+). В это воскресенье состоится показ фильмов «Нани — дети земли» (12+) и «Соколики» (6+). Вход на показы свободный. С расписанием можно ознакомиться на сайте кинотеатра.