Россияне тратят на гадалок и прочих «эзотерических консультантов» более 2 трлн рублей в год

Траты россиян на онлайн-услуги гадалок и прочих «эзотерических консультантов» превышают 2 трлн рублей в год, а выручка группы интернет-компаний, контролирующих этот рынок, выросла в 13 раз за последние несколько лет, пишут «Известия».

По данным издания, компании управляются российскими бизнесменами, выходцами из Новосибирска, ныне проживающими в Германии. На этих порталах пользователь может выбрать специалиста, внести деньги на депозит, после чего пообщаться в удобном формате — чата или звонка. Обычно услуги оплачиваются поминутно, а длительность сессии не ограничена. Стоимость «консультации» составляет порядка 100 рублей за минуту.

«Специалисты» таких сервисов обещают решение любой проблемы в кратчайший срок, гадают на удачу и привлечение денег, успех в бизнесе и любви, составляют гороскопы. Среди них есть тарологи, космоэнергеы, парапсихологи, экстрасенсы, рунологи, нумерологи, биоэнергеты, энергопрактики, ясновидящие и другие.