ФАС проверит цены на хлеб в Свердловской области

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области проверит обоснованность цен, которые устанавливают на хлеб и булочные изделия из пшеничной и ржано-пшеничной муки участники рынка в регионе.

«Анализу подлежат финансово-экономические показатели как производителей хлеба, так и их сбытовых организаций за 2025 год. При наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования», — отметили в УФАС.

По данным Росстата, в 2025 году цены на хлеб в России заметно выросли: ржаной подорожал на 13,4% по сравнению с 2024 годом, пшеничный — на 11,2%. Средняя цена хлеба из ржаной муки и её смеси с пшеничной достигла почти 100 рублей за килограмм, пшеничного — около 117 рублей.