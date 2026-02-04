Администрацию Нижнего Тагила оштрафовали на 100 тысяч рублей за отсутствие дорожных знаков. Чиновники пытались оправдаться, что нет денег

Мэрию Нижнего Тагила оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушения в содержании дорог. Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, основанием для наказания стали многочисленные недочёты, выявленные на ключевых магистралях города. В ходе проверки сотрудники ГАИ установили, что на Уральском и Октябрьском проспектах, улицах Победы, Циолковского, Восточной и Черноисточинском шоссе необходимые дорожные знаки либо отсутствовали, либо были установлены с ошибками. По мнению надзорных органов, эти недостатки создавали реальную угрозу безопасности участников дорожного движения.

«‎Нарушения выявила Госавтоинспекция и составила протокол. Постановлением мирового судьи администрация Нижнего Тагила как юридическое лицо привлечена к административной ответственности за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании автомобильных дорог общего пользования местного значения. По ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Судебный акт был обжалован в вышестоящей инстанции. Администрация города ссылалась на нехватку бюджетных средств. Однако суд отклонил эти доводы, указав, что отсутствие финансирования не снимает с местных властей прямой ответственности за безопасность дорожного движения, установленной федеральным законом», — говорится в сообщении.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила оставил постановление мирового судьи без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.