В Свердловской области запретили снимать атаки БПЛА

В Свердловской области введён запрет на публикацию в интернете видео- и фотоматериалов, связанных с атаками БПЛА. Соответствующий указ подписал губернатор Денис Паслер, в рамках решения региональной антитеррористической комиссии.

Согласно документу, подобные материалы, размещенные в интернете гражданами, могут быть использованы для планирования и проведения террористических актов на территории Свердловской области. Запрещено также публиковать информацию о последствиях терактов в регионе. К таким материалам относятся фото и видео, на которых показано применение беспилотников и их последствия. Публикация материалов, в которых можно определить тип дрона, места его запуска, падения и траектории полёта, а также место атаки и ущерб, запрещена.

Также запрещено распространять информацию о работе систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также данные о расположении ВС РФ, правоохранительных органов, военных объектов, систем связи, охраны критически важных объектов инфраструктуры, энергетики, промышленности, мостов и тд.

Владельцы жилья, кроме гостиниц, обязаны предоставлять в МВД информацию о проживающих: Ф.И.О., дату рождения, фотографию, время прибытия и отъезда. В муниципалитетах также запрещено проводить массовые мероприятия в местах, которые не соответствуют требованиям антитеррористической безопасности.

За невыполнение требований региональной антитеррористической комиссии предусмотрены штрафы:

— для граждан — до 2 тысяч рублей;

— для должностных лиц — до 25 тысяч рублей;

— для организаций — до 250 тысяч рублей.

При повторном нарушении штрафы будут удвоены.