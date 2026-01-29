В Нижнем Тагиле за вечер подожгли два волонтёрских центра помощи участникам СВО

Накануне, 28 января, в Нижнем Тагиле подожгли два волонтёрских центра, организующих поддержку участников СВО.

Около 21:00 неизвестный поджигатель устроил пожар в помещении «Искры жизни» в доме № 55 на улице Вогульской. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера пожарной охраны в 21:27. На место выехали две единицы техники и шесть человек личного состава. К 22:00 пожар удалось ликвидировать. Огонь повредил имущество на площади 20 кв. м, в том числе и посылки, подготовленные к отправке в зону СВО.

«Большая часть приготовленных посылок бойцам пришла в негодность, мы готовили три большие отправки в ближайшие дни. Икона, которая была подарена нашей организации и освещала своей благодатью, не сгорела! С божьей помощью мы справимся», — сообщили в организации.

Ещё через полчаса поступило сообщение о новом пожаре — уже в соседнем волонтёрском центре «Время действовать» на Вогульской, 39. На месте работали три единицы техники и 9 сотрудников МЧС. Возгорание, в результате которого пострадал подоконник и имущество внутри помещения, удалось ликвидировать к 22:45.

Как сообщает «Тагильский рабочий», поджог устроила неизвестная женщина с помощью канистры с бензином, которую сотрудники полиции задержали по горячим следам.

Оперативный комментарий от МУ МВД «Нижнетагильское» по факту произошедшего, а также данные о личности поджигателя, получить не удалось.