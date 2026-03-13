В Нижнем Тагиле блогер и многодетная мать отсудила у хейтерши за оскорбления в мессенджере 25 тысяч рублей (ВИДЕО) 

Ленинский районный суд Нижнего Тагила рассмотрел гражданское дело по иску прокурора Пригородного района, поданному в интересах местной жительницы Татьяны Важениной. Поводом для обращения в суд стали оскорбительные голосовые сообщения, которые хейтер отправила тагильчанке в мессенджере.

Татьяна Важенина — известный в городе блогер, мама восьмерых детей, участница конкурса фитнес-бикини. В своих социальных сетях она проводит марафоны по сохранению стройности после родов. В 2023 году вместе со своим мужем Татьяна участвовала в шоу «Четыре свадьбы» (16+), где не смогла получить главный приз. В 2019 году её семья как многодетная получила участок в микрорайоне «Ольховка-3», благоустройства которого добивалась у мэрии на протяжении нескольких лет.

В суде Важенина рассказала, что ранее с Ларисой (имя изменено. — Прим. ред.), от которой приходили оскорбительные сообщения, она знакома не была. Лариса сама позвонила ей в августе прошлого года с претензией, что её дочь якобы беременна от приёмного сына Важениных, который приезжал домой в отпуск из зоны СВО. Многодетная мать ответила, что ничего об этом не знает и попросила не делать выводов, пока ситуация не прояснится. Однако уже на следующий день она получила в мессенджере от Ларисы несколько сообщений с нецензурной бранью, что сильно её задело.

«Пилонщица недоделанная, ***. Намотаю на твой пилон, ***** и подожгу тебя, *****. Видимо, ты ничего, кроме своей жопы силиконовой, не ценишь. И мне пофигу, какая ты, мне плевать, как ты там крутишься и вертишься. Поверь мне, это неинтересно *****», — записала Лариса в голосовом сообщении.

В суде Татьяна заявила, что была шокирована такими словами и раньше ничего подобного в свой адрес не слышала. Женщина почувствовала себя униженной, и на нервной почве у неё пропал голос, а также началась бессонница. По словам Важениной, из-за этого конфликта пострадала её работа, так как из-за потери голоса ей пришлось отложить запуск нового проекта. Также пришлось временно отказаться от очередной донации крови, которую она регулярно сдаёт, из-за переживаний и плохого самочувствия.

Ранее полиция уже проводила проверку по заявлению блогера, однако дело не было возбуждено из-за истечения сроков давности, в связи с чем Татьяна обратилась в прокуратуру.

Ответчица на заседание не явилась, и дело было рассмотрено судом без её участия. Однако ранее в своих объяснениях в полиции Лариса не отрицала, что отправляла голосовые сообщения и могла использовать в них нецензурные выражения, объяснив это тем, что была зла на Татьяну.

В телефонном разговоре с журналистом АН «Между строк» Лариса заявила, что конфликт уже давно исчерпан.

«Это всё уже давно разрешилось. Я к этой ситуации равнодушна. Женщине заняться нечем. Это всё на её совести, не на моей», — ответила Лариса.

Суд установил, что в сообщениях, причинивших Татьяне моральные страдания, действительно содержались оскорбления, унижающие честь и достоинство человека.

В итоге Ленинский районный суд частично удовлетворил иск Татьяны и взыскал с Ларисы компенсацию морального вреда в размере 25 тысяч рублей (Татьяна просила взыскать 100 тысяч рублей), а также 3 тысячи рублей госпошлины.