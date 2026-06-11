В Нижнем Тагиле мужчина, натравливающий своих овчарок на людей, отправлен под домашний арест

Сегодня, 11 июня, Ленинский районный суд Нижнего Тагила отправил под домашний арест 43-летнего Владимира Андреева. Органами предварительного расследования тагильчанин обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

«По версии следствия, 15 апреля и 3 июня этого года у дома № 45 по проспекту Мира в городе Нижний Тагил обвиняемый из хулиганских побуждений применил насилие к трём гражданам, используя животных, представляющих опасность для жизни и здоровья человека, в качестве оружия», — сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.

Несмотря на то, что в деле пока фигурируют два эпизода, в сети разлетелся ещё один инцидент с участием Владимира, который попал на камеру видеонаблюдения. 7 мая на улице Краснознамённой двое мужчин находились возле магазина, общались и выпивали. В какой-то момент, как сообщают очевидцы, между ними возник конфликт, и обвиняемый сначала ударил оппонента, а затем отдал своим собакам команду «Фас!». После этого овчарки атаковали мужчину. На кадрах видно, как собаки рвут на пострадавшем одежду. В это время их хозяин наблюдал за происходящим и снимал всё на телефон.

Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 августа 2026 года включительно. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение трёх суток.