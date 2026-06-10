Спутники и дроны помогают сохранять леса в Свердловской области от незаконных вырубок

В лесах региона благодаря систематическому мониторингу удалось сократить количество незаконных вырубок на 34% с начала 2026 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Важную роль в сохранении лесных ресурсов сыграли использование беспилотных летательных аппаратов и спутниковое наблюдение.

«Сокращение объёма незаконных рубок — это результат системной межведомственной работы. Мы активно проводим совместные рейды со специалистами органов внутренних дел. Космический мониторинг позволяет отслеживать деятельность лесных арендаторов, а в совокупности с применением беспилотников даёт нам возможность фиксировать нарушения даже в удалённых точках. Сохранение лесного фонда — одна из ключевых задач национального проекта “Экологическое благополучие”, и мы продолжим работу по пресечению незаконных рубок на территории региона», — заявил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Беспилотники активно применяются специалистами Билимбаевского, Кушвинского, Новолялинского и Камышловского лесничеств.

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области уделяет особое внимание Алапаевскому району. Здесь, благодаря бдительности государственных лесных инспекторов и эффективному межведомственному взаимодействию, удалось не только обнаружить крупную незаконную рубку, но и установить лицо, причастное к преступлению. Следственные мероприятия по этому делу продолжаются.

Незаконные вырубки были зафиксированы не только в Алапаевском, но и в Невьянском, Режевском и Камышловском лесничествах. Большинство таких случаев происходит без соответствующих разрешений. На долю «чёрных лесорубов» приходится 75% от общего объёма незаконных вырубок древесины. Оставшиеся 25% связаны с деятельностью лесопользователей. Важно подчеркнуть, что жители региона, занимающиеся заготовкой древесины для личных нужд, практически не нарушают закон. В 2026 году был зарегистрирован лишь один такой случай.