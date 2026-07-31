Суд обязал ВГОК оборудовать источники выбросов системами автоматического контроля до 1 октября 2026 года

Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства об охране окружающей среды и об охране атмосферного воздуха в деятельности ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» (ВГОК).

В ходе проверки установлено, что производственный объект — Лебяжинская промплощадка — не был в установленный срок оснащён системами автоматического контроля выбросов в атмосферу.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура обратилась в Ленинский районный суд Нижнего Тагила с исковым заявлением обязать ВГОК установить такие системы не позднее 1 октября 2026 года. Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры.

В прокуратуре отметили, что такие системы обеспечивают: измерения и учёт показателей выбросов, а также фиксацию и передачу информации о показателях таких выбросов в государственный реестр; получение и передачу в государственный реестр информации о показателях выбросов в целях осуществления государственного экологического контроля (надзора) за выбросами на квотируемых объектах I и II категорий; повышение уровня оперативного регулирования технологических процессов производств в целях сокращения выбросов.

Судебный акт не вступил в законную силу, его исполнено находится на контроле природоохранной прокуратуры.