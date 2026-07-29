Рассмотрение апелляции по делу бывшего редактора Ura.ru Дениса Аллаярова, отбывающего наказание за дачу взятки, закончилось для журналиста новым штрафом в 120 тысяч рублей

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы бывшего регионального редактора издания Ura.ru Дениса Аллаярова, его защиты и представление прокуратуры на решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга от 21 апреля 2026 года.

Ранее Аллаяров был признан виновным по ч. 3 ст. 291 УК РФ. Установлено, что на протяжении около 10 месяцев он за деньги приобретал у своего дяди — начальника отдела уголовного розыска ОП № 10 по Екатеринбургу Андрея Карпова — служебные оперативные сводки УМВД для последующей публикации. Общая сумма переданных средств составила 120 тысяч рублей. В ходе процесса Аллаяров признал вину. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима, штрафа 1,2 млн рублей, а также запрета на занятие журналистской деятельностью сроком на четыре года.

«По итогам апелляционного рассмотрения приговор суда первой инстанции подвергся коррекции в части конфискации, с Аллаярова в доход государства взысканы 120 тысяч рублей — сумма, эквивалентная размеру переданной взятки. Отметим, в части квалификации деяния и назначенного осуждённому наказания приговор оставлен без изменения», — рассказали в Свердловском областном суде.