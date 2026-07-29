Александр Бастрыкин запросил доклад о расследования дела о гибели 13-летней девочки в Нижнем Тагиле на Лебяжинском карьере

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил у главы Следственного управления по Свердловской области Богдана Францишко детальный доклад о ходе расследования уголовного дела в связи с гибелью 13-летней девочки в Нижнем Тагиле.

Происшествие стало темой обсуждения в сюжете программы на федеральном телеканале НТВ «ЧП. Чрезвычайное происшествие» (18+), где акцент делался на правовые последствия случившегося и ответственность должностных лиц.

Ранее в СК России по Свердловской области возбудили уголовное дело в связи с гибелью девочки по факту причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

Напомним, 24 июля в Нижнем Тагиле на Лебяжинском карьере погибла 13-летняя девочка. Она упала в воду с края карьера, который обвалился. На берегу карьера её друзья и родственники возвели стихийный мемориал.