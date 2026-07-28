Денис Паслер пригрозил приостановить работу Нижнетагильской птицефабрики из-за попадания отходов производства в систему водоснабжения Верхней Салды

Губернатор Свердловской области Денис Паслер пригрозил приостановить работу Нижнетагильской птицефабрики, если предприятие не устранит причины, приведшие к попаданию отходов производства в водоём, обеспечивающий водоснабжение Верхней Салды. Об этом он заявил на совещании по стабилизации ситуации с водоснабжением в городе.

По словам главы региона, именно отходы птицефабрики стали причиной серьёзных проблем в Верхней Салде и предприятие должно в кратчайшие сроки выполнить все природоохранные требования.

Напомним, ранее в Верхней Салде в водопроводной воде было зафиксировано значительное превышение содержания аммиака и других опасных веществ. Ситуацию взял под личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.