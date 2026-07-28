В Нижнем Тагиле таксист остался без прав за проезд на красный

В апреле этого года водитель такси, двигаясь по Восточному шоссе в Нижнем Тагиле, проехал на красный сигнал светофора. Нарушение зафиксировали сотрудники Госавтоинспекции. Как выяснилось, подобное нарушение таксист совершил повторно. В отношении него был составлен протокол по ч. 3 ст. 12.12 КоАП РФ («Повторный проезд на запрещающий сигнал светофора»).

Мировой судья судебного участка № 8 Тагилстроевского судебного района Свердловской области назначил ему наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на четыре месяца.

«При назначении наказания мировым судьёй было принято во внимание признание водителем своей вины. Вместе с тем суд также принял во внимание, что Владимир ранее уже привлекался к административной ответственности за однородное нарушение, и назначенные ему ранее штрафы не произвели должного воздействия на его поведение на дороге. Не согласившись с постановлением, Владимир подал жалобу в районный суд. Он считал, что мировой судья назначил ему чрезмерно суровое наказание и не принял во внимание его материальное положение. Водитель подчеркнул, что работа в такси является его единственным источником дохода, поэтому лишение права управления транспортным средством значительно осложнит его финансовую ситуацию. По этой причине Владимир просил изменить назначенное наказание на административный штраф», — сообщает пресс-служба Тагилстроевского районного суда.

Однако судья районного суда не согласился с этими аргументами и указал, что водителем было допущено грубое нарушение ПДД, которое не может быть оправдано его финансовыми трудностями, и наличие единственного источника дохода не является в этом случае основанием.

Решением судьи Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила постановление мирового судьи оставлено без изменения, жалоба Владимира — без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу.