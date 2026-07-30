Учитель физики школы № 30 Нижнего Тагила стала полуфиналисткой пятого сезона телешоу «Классная тема!»

Учитель физики школы № 30 Нижнего Тагила Марина Кузнецова стала полуфиналисткой пятого сезона телешоу «Классная тема!» (12+), сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Экспертная комиссия традиционно выбирает 35 полуфиналистов — по пять педагогов по каждому из семи предметов. Именно они отправятся в Москву для участия в съёмках и продолжат бороться за победу.

В прошлом сезоне в число участников проекта также вошла представительница Свердловской области — учитель химии первоуральского лицея Юлия Калинина. Марина Кузнецова будет участвовать в «Классной теме!» уже во второй раз. По словам педагога, предыдущий опыт стал стимулом для дальнейшей работы и поиска новых идей.

«Конечно, не пройдя очередной этап конкурса в прошлый раз, я могла опустить руки и не идти дальше, не пробовать вновь, но это не про меня. Меня вдохновляют мои ученики и поддерживает семья. Я пересмотрела видео участников предыдущих сезонов и поняла, что должна удивить жюри. Так появилась идея ролика, в котором я рассказала о физике и родном городе, используя юмор. Мои дети помогали снимать и монтировать видео. Не всё получилось с первого раза, но именно трудности усилили желание подойти к конкурсу ещё более творчески», — рассказала Марина Кузнецова.

Всероссийское телешоу «Классная тема!» реализуют Министерство просвещения Российской Федерации совместно с телеканалом «Россия». Проект направлен на поддержку талантливых педагогов, распространение лучших образовательных практик и повышение общественного престижа профессии учителя. В этом году заявки на участие поступили из всех регионов страны.