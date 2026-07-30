На реке Чусовой лодка врезалась в камень и перевернулась, один из пассажиров судна пропал

На реке Чусовой лодка, на борту которой находились три человека, врезалась в камень и перевернулась. Инцидент произошёл 28 июля во второй половине дня около деревни Архиповские Бараки Чусовского района. Один из пассажиров судна пропал, ведутся его поиски.

«По данному факту Пермской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства при эксплуатации маломерного флота. Также взяты на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственным органом», — сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Ранее во время сплава по Чусовой погибла 62-летняя женщина. Вечером 22 июля ураган повалил дерево на её палатку. Трагедия произошла на стоянке «Омутной камень».