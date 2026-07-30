В Нижнем Тагиле виновника ДТП без полиса ОСАГО оштрафовали почти на 230 тысяч рублей 

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил иск о возмещении ущерба, причинённого в результате ДТП. С виновника аварии, не оформившего полис ОСАГО, взыскано более 226 тысяч рублей.

«Днём 28 декабря 2024 года у дома № 1 по переулку Невьянскому в Екатеринбурге произошло ДТП с участием автомобилей Toyota и JETOUR. Собственник пострадавшего JETOUR обратился в суд с требованиями о взыскании с виновника аварии компенсации стоимости восстановительного ремонта, утраты товарной стоимости автомобиля, а также судебных расходов. Ответчик вину не признал, утверждая, что столкновение случилось по вине второго водителя, нарушившего схему движения. Также он оспаривал выводы судебной автотехнической экспертизы, представив рецензию специалиста», — сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Суд исследовал материалы административного дела, видеозапись момента аварии и заключение эксперта. Экспертиза установила, что при прохождении поворота ответчик не выдержал боковой интервал и сместился на полосу встречного движения, что и привело к столкновению. При этом у него имелась техническая возможность предотвратить ДТП, тогда как у истца её не было.

Исковые требования удовлетворены. С ответчика взысканы стоимость ремонта, утрата товарной стоимости, расходы на экспертизу и госпошлина. Общая сумма взыскания составила 226 339 рублей.

Решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.