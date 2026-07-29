В Нижнем Тагиле неадекватные подростки повредили водомат и оторвали водосточную трубу

В Нижнем Тагиле подростки повредили водомат компании «Вода-воз», установленный возле дома № 35 на улице Пархоменко. Случаи вандализма были зафиксированы камерами видеонаблюдения 26 и 28 июля.

На записях видно, как группа подростков проходит мимо водомата. Двое из них по очереди наносят удары по аппарату, в результате чего разбивают его экран. Спустя два дня один из тех же подростков доламывает оставшуюся часть экрана.

Кроме того, камера видеонаблюдения зафиксировала, как один из подростков оторвал фрагмент водосточной трубы многоквартирного дома.

«Информация по данному факту зарегистрирована в отделе полиции № 16 МУ МВД России “Нижнетагильское”. Устанавливаются личности нарушителей. По результатам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».