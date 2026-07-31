В этом году в Нижний Тагил приедут работать 15 молодых врачей

В этом году 15 молодых врачей — выпускников ординатуры, обучавшихся по целевому набору, приедут работать в Нижний Тагил. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

«В этом году 15 выпускников ординатуры начнут работать в Нижнем Тагиле. Это терапевты, оториноларингологи, анестезиологи-реаниматологи, урологи, травматологи-ортопеды, педиатры, специалисты ультразвуковой диагностики и гематологи», — сказал глава региона.

Он отметил также, что в новом учебном году в медицинском вузе целевой набор увеличен на 19 мест — до 844. Это подготовка 580 студентов по программам специалитета и 264 ординаторов.