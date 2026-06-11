Тагильские выходные, топ 6: лето ручной работы, берёзовые картины и смех над трагизмом викторианской эпохи

О том, чем заняться с 12 по 14 июня

После недавнего высказывания главы Пентагона о президенте Кубы, сборной Ирана по футболу следует опасаться за своего главного тренера. Ну а у нас традиционная подборка самых интересных событий предстоящих выходных поможет вам провести время весело и с пользой.

Ярмарка «Лето ручной работы» (6+)

12 июня с 11:00 до 17:00

в креативном кластере «САМОРО.док»

В креативном кластере пройдёт ярмарка «Лето ручной работы», где вы сможете купить уникальные вещи от наших тагильских мастеров. Изюминкой события станет живая музыка.

Концерт рок-группы (18+)

12 июня в 20:00

в баре «Гора»

Выступление рок-группы «Дефицит». Вход: 400 рублей.

Сессия настольных игр сообщества «Слон» (12+)

13 июня с 12:00 до 18:00

в Центральной городской библиотеке, в читальном зале

Все любители настольных игр смогут показать свои умения на игротеке. Интересные игры, опытные ведущие, которые помогут разобраться в правилах даже новичкам, и дружеская атмосфера. Вход по читательскому билету.

Игры с аниматором для детей (0+)

13, 14 июня с 16:00 до 18:00

в ТРЦ «Депо»

Организаторы приглашают на бесплатные игры с аниматором. 13 июня маленьких гостей ждёт встреча с Леди Баг и Супер-Котом и радужное шоу, а 14 июня — трансформеры и поролоновое шоу.

Мастер-класс «Цветочные мотивы» (6+)

14 июня в 14:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств, Уральская, 4

На встрече вы познакомитесь с традициями урало-сибирской росписи и создадите гармоничную композицию с плавными линиями на спиле берёзы. Количество мест ограничено, необходима предварительная регистрация. Стоимость посещения: взрослый — 300 рублей, студенты, пенсионеры — 200 рублей, школьники — 150 рублей.

Арт-стендап (16+)

14 июня 17:30–19:00

в креативном кластере «САМОРО.док»

Организаторы приглашают на вечер интеллектуального юмора и искусства. Участники мероприятия смогут узнать, что общего у прерафаэлитов и современных блогеров; поразмышлять, как средневековые идеалы уживаются с эпохой нейросетей; разобрать полотна Россетти, Милле и Ханта через призму современного абсурда, а также посмеяться над трагизмом викторианской эпохи. Стоимость билета — 200 рублей.



