Нейрорежиссёр из Нижнего Тагила снял ролик об урагане 2017 года по мотивам фильма-катастрофы «2012»

Тагильчанин Дмитрий Степанов создал ИИ-ролик под названием «Катастрофа», посвящённый гипотетическому разрушению Нижнего Тагила. В основе сюжета — реальный ураган, который обрушился на город 3 июня 2017 года. Как рассказал АН «Между строк» 35-летний нейрорежиссёр , он решил переосмыслить это событие в художественном ключе, превратив его в зрелищный фильм-катастрофу (вдохновившись картинами «Послезавтра» (12+) и «2012» (18+) с использованием спецэффектов и элементов блокбастера.

В ролике природная стихия показана в гипертрофированном масштабе. Штормовые порывы разрушают городскую инфраструктуру и даже поднимают в воздух железнодорожный состав, который впоследствии врезается в жилой дом на Гальянке. Из-за сильного ливня быстро переполняется Тагильский пруд, что приводит к разрушению плотины и масштабному затоплению города.

Далее, по сюжету, часть воды уходит в крупнейшую шахту города, где размывает подземные штольни. Это приводит к тому, что город начинает уходить под землю. В ролике автор показывает, как под землёй оказываются, в том числе, здания мэрии и драматического театра.

Дмитрий уточняет, что подобные последствия в реальности невозможны и являются художественным вымыслом, созданным исключительно ради зрелищного эффекта.

«Идея создать такой ролик возникла давно, ещё после событий того самого урагана летом 2017 года. Но из-за отсутствия тогда ИИ-генераторов реализовать такое было невозможно. Сейчас же, в полной мере, я могу представить, как это могло бы быть, и наглядно показать с помощью творческого процесса. Также на создание такого видео повлияло то, что я очень люблю кинематограф. Мечтаю снять свой полнометражный фильм. Теперь же, с помощью ИИ-генераторов, я убедился в том, что идея фильма “Катастрофа” имеет кассовый потенциал для кинопроката в России. Сейчас такие фильмы особенно нужны нашему прокату. Люди соскучились по “попкорновому” кино», — рассказал Дмитрий АН «Между строк».