Уральская IT-компания «ВДело.Дев» представила свои наработки в сфере управления цифровыми финансовыми активами на VIII Казанском форуме «Закон и порядок». Их стенд посетил президент Академии наук республики Татарстан

Уральская IT-компания «ВДело.Дев», основанная тагильскими предпринимателями Сергеем Федореевым и Русланом Мухутдиновым, представила свои наработки в сфере управления цифровыми финансовыми активами на VIII Казанском форуме «Закон и порядок». Стенд «ВДело.Дев» посетил президент Академии наук Республики Татарстан Рифкат Минниханов.

«Он познакомился с опытом нашей компании в области структурирования инвестиционных сделок в сфере недвижимости. Мы рассказали также о том, как структурируются и упаковываются сделки при организации оборотных займов под залог недвижимости, как выпускаются цифровые электронные закладные, как можно коллективно, долгосрочно владеть совместным готовым арендным бизнесом и многом другом. Президент Академии наук Республики Татарстан очень заинтересовался нашим опытом, задался вопросом, почему в Татарстане пока нет подобных проектов и дал поручение своим коллегам заняться этой темой», — рассказал АН «Между строк» Сергей Федореев.

Казань стала местом проведения форума не случайно, в регионе активно развивается направление цифровой трансформации в финансовой сфере, и республика претендует на роль лидера изменений в этом секторе.

«Государство с целью упрощения международных расчётов либерализует законодательство в отношении крипты. В первом чтении уже принят новый закон о цифровых финансовых активах и криптовалютах. На форуме рассматривали грядущие изменения в сфере цифровых финансовых активов, цифровых валют и криптовалют. Были представлены айти решения в области организации международных расчётов и в области токенизации прав на активы реального мира (RWA)», — отмечает Сергей.

По его словам, сейчас, отношение Центрального Банка РФ к криптовалютам изменилось на 180 градусов — от полного отрицания в начале 2020-х годов, до нынешнего, гораздо более либерального подхода.

«Это требование времени, нужно решать задачи бизнеса по организации международных расчётов, привлечению иностранных инвестиций, упрощению оборота разных прав на интеллектуальные активы, на активы реального мира (RWA) и другие права. И поэтому такие форумы необходимы для обмена опытом и более чёткого понимания перспектив развития», — считает Сергей.

Напомним, «ВДело.Дев» — IT-компания из Нижнего Тагила, которая с 2020 года занимается разработкой fin-tech-решений для бизнеса. Она создаёт сервисы онлайн-платежей, переводов, P2P обмена валют, B2B платежей и переводов (переводы между юридическими лицами), облачные кассы и смарт-терминалы, сервисы массовых выплат, P2P потребительских кредитований, P2P бизнес-кредитований и краудфандинга.

Основным продуктом компании «ВДело.Дев» стал сервис «ВДело», представляющий собой программную инфраструктуру с возможностью заключения финансовых сделок. Такая инвестиционная платформа помогает бизнесу реализовывать предпринимательские проекты в различных сферах и привлекать инвестиции. На сегодняшний день «ВДело» находится на втором месте в России среди 128 подобных платформ по объёму инвестиций.