Под Нижним Тагилом двое подростков разбились на питбайке

В прошедшую субботу, 23 мая, около 19:00 под Нижним Тагилом произошло серьёзное ДТП с участием подростков.

Как сообщили в Госавтоинспекции, молодой человек ехал на питбайке с пассажиром по Исинскому тракту и, не справившись с управлением, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo под управлением 63-летнего мужчины. В результате ДТП 17-летние пассажир и водитель питбайка получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.

Как установили сотрудники Госавтоинспекции Нижнего Тагила, подросток управлял питбайком без прав и защитной экипировки, надев только защитный шлем. Сотрудникам ДПС он пояснил, что транспортное средство он взял, чтобы покататься, у своего друга, который и был пассажиром. В момент аварии сам владелец питбайка был без защитного шлема и экипировки. Мотоцикл был приобретён родителями подростка в марте этого года, а ключи от него находились в свободном доступе. О самостоятельной поездке ребёнка они не знали.

В результате, в отношении водителя питбайка был составлен протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления), а в отношении владельца транспорта составлен протокол по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ (передача права управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления транспортным средством).

Материалы по факту аварии были направлены в подразделение по делам несовершеннолетних для решения вопроса о постановке на профилактический учёт. Кроме того, в образовательных организациях, где молодые люди обучаются, будет проведена проверка с целью изучения причин и условий, способствующих совершению правонарушений. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать причины и условия произошедшего.

В Госавтоинспекции напоминают, что питбайки являются спортивным инвентарём и предназначены исключительно для тренировок и соревнований в специально отведённых местах, а также призывают родителей ограничить доступ несовершеннолетних, не имеющих водительских прав, к транспорту.