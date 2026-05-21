Общество

В Нижнем Тагиле снова на неопределённый срок откладывается реконструкция плотины возле Старого Демидовского завода

21.05.2026 17:34
Мэрия Нижнего Тагила будет искать нового подрядчика для разработки проекта реконструкции плотины на улице Челюскинцев, сообщает ИА «Все новости».

Ранее, в 2022 году, контракт на 50 млн рублей на разработку проекта был заключён с екатеринбургской компанией «Уралкомплект Наука». Однако подрядчик по разным причинам переносил сроки сдачи, вместе с чем откладывались и сами работы по реконструкции. В итоге проект подорожал на 25 млн рублей, а стоимость строительства новой плотины превысила 4 млрд рублей.

Накануне, 20 мая, на думской комиссии по градостроительству начальник управления городским хозяйством Александр Охремчук доложил о расторжении контракта с компанией. Сообщается, что первые звоночки прозвучали ещё в августе прошлого года, но стороны пришли к соглашению и продолжили сотрудничество при условии предоставления проекта в марте этого года. Кроме того, подрядчик вернул уже перечисленные 22,4 млн рублей, а также выплатил неустойку за нарушение сроков выполнения в размере 9 млн рублей.

Итоговый проект, подготовленный «Уралкомплект Наука», получил отрицательное заключение госэкспертизы, поскольку в нём были неверно определены границы земельного участка, класс гидротехнических сооружений, а также не учтено наличие на территории, подлежащей реконструкции, объектов культурного наследия и сооружений повышенной ответственности.

В результате ошибок, совершённых при выполнении проекта, администрация города сочла его неудовлетворительным и теперь планирует обратиться в ФАС для внесения компании из Екатеринбурга в реестр недобросовестных подрядчиков.

Отметим, что 26 декабря 2024 года на встрече с журналистами глава города Владислав Пинаев выразил надежду на то, что история с реконструкцией плотины на улице Челюскинцев не повторит ситуацию с ремонтом улицы Октябрьской революции.

Напомним, только в мае этого года был снят режим повышенной готовности, введённый для назначения МУП «Тагилдорстрой» подрядчиком для проведения работ по реконструкции моста на улице Циолковского и ремонта улицы Октябрьской революции вместо компании «Уралстроймонтаж», с которой ранее был заключён контракт по результатам аукциона.

