В Нижнем Тагиле снова на неопределённый срок откладывается реконструкция плотины возле Старого Демидовского завода

Мэрия Нижнего Тагила будет искать нового подрядчика для разработки проекта реконструкции плотины на улице Челюскинцев, сообщает ИА «Все новости».

Ранее, в 2022 году, контракт на 50 млн рублей на разработку проекта был заключён с екатеринбургской компанией «Уралкомплект Наука». Однако подрядчик по разным причинам переносил сроки сдачи, вместе с чем откладывались и сами работы по реконструкции. В итоге проект подорожал на 25 млн рублей, а стоимость строительства новой плотины превысила 4 млрд рублей.

Накануне, 20 мая, на думской комиссии по градостроительству начальник управления городским хозяйством Александр Охремчук доложил о расторжении контракта с компанией. Сообщается, что первые звоночки прозвучали ещё в августе прошлого года, но стороны пришли к соглашению и продолжили сотрудничество при условии предоставления проекта в марте этого года. Кроме того, подрядчик вернул уже перечисленные 22,4 млн рублей, а также выплатил неустойку за нарушение сроков выполнения в размере 9 млн рублей.

Итоговый проект, подготовленный «Уралкомплект Наука», получил отрицательное заключение госэкспертизы, поскольку в нём были неверно определены границы земельного участка, класс гидротехнических сооружений, а также не учтено наличие на территории, подлежащей реконструкции, объектов культурного наследия и сооружений повышенной ответственности.

В результате ошибок, совершённых при выполнении проекта, администрация города сочла его неудовлетворительным и теперь планирует обратиться в ФАС для внесения компании из Екатеринбурга в реестр недобросовестных подрядчиков.

Отметим, что 26 декабря 2024 года на встрече с журналистами глава города Владислав Пинаев выразил надежду на то, что история с реконструкцией плотины на улице Челюскинцев не повторит ситуацию с ремонтом улицы Октябрьской революции.

Напомним, только в мае этого года был снят режим повышенной готовности, введённый для назначения МУП «Тагилдорстрой» подрядчиком для проведения работ по реконструкции моста на улице Циолковского и ремонта улицы Октябрьской революции вместо компании «Уралстроймонтаж», с которой ранее был заключён контракт по результатам аукциона.