В Нижнем Тагиле будут судить машиниста электровоза за поддельный больничный

16 февраля 2026 года в Линейный отдел МВД России на станции Нижний Тагил поступила оперативная информация о том, что местный 45-летний машинист электровоза может быть причастен к мошенничеству с больничными листами. Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО, железнодорожник 23 дня не выходил на работу, ссылаясь на болезнь, и получал полную зарплату. Для подтверждения своего состояния он предоставлял работодателю электронные листки нетрудоспособности.

Полицейские изучили документы и табели предприятия и выяснили, что с 24 июля по 15 августа 2025 года подозреваемый, ранее судимый за кражу, не выходил на смену. Он оформил фиктивный больничный за 18 тысяч рублей. В медицинское учреждение он не обращался и лечения не проходил, а уехал в Санкт-Петербург к брату. На основании поддельных документов он незаконно получил около 84 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат).

В настоящее время расследование уголовного дела окончено. Из транспортной полиции материалы с утверждённым транспортным прокурором обвинительным заключением переданы в Мировой судебный участок № 5 Тагилстроевского района Нижнего Тагила.

До суда мужчина находится под подпиской о невыезде.