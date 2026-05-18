В Нижнем Тагиле за сутки сбили двух детей-велосипедистов 

В конце прошлой недели в Нижнем Тагиле произошло два ДТП с участием детей-велосипедистов. По предварительным данным, 15 мая в 18:30 32-летний водитель Kia Rio у дома № 66 на улице Красноармейской сбил 7-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть, не спешившись с велосипеда, вне пешеходного перехода.

В результате происшествия несовершеннолетний получил различные травмы и был госпитализирован в Детскую городскую больницу. Полицейские установили, что мальчик на момент происшествия находился на прогулке с разрешения родителей и катался на велосипеде недалеко от дома. Ребёнок управлял велосипедом не используя велошлем и другие средства пассивной защиты.

Стаж вождения у водителя иномарки — 13 лет. К административной ответственности за нарушения ПДД привлекался два раза. В момент аварии был трезв.

«Водитель рассказал сотрудникам Госавтоинспекции, что ехал в прямом направлении с небольшой скоростью, так как на светофоре далее горел запрещающий сигнал. Неожиданно справа, с прилегающей территории, на проезжую часть резко выехал велосипедист. Мужчина попытался уйти от столкновения, но избежать наезда не удалось», — рассказали АН «Между строк» в Госавтоинспекции Нижнего Тагила.

Вторая авария произошла 16 мая около 9:00 у дома № 56 по проспекту Мира. По предварительным данным, 55-летняя женщина на автомобиле Renault Megane, выезжая с прилегающей территории, не уступила дорогу и сбила несовершеннолетнего велосипедиста, двигавшегося по линии тротуара слева направо по ходу движения автомобиля.

В результате столкновения травмы получил 16-летний подросток. С места происшествия ребёнка с различными травмами госпитализировали в медицинское учреждение.

Стаж вождения у тагильчанки 7 лет. К административной ответственности за нарушения ПДД не привлекалась. В момент ДТП была трезва.

«Подросток на момент происшествия направлялся на занятия, средства пассивной защиты отсутствовали. Женщина пояснила сотрудникам полиции, что выезжала из двора, двигаясь по проезжей части, неожиданно выехал велосипедист, и, несмотря на предпринятые водителем экстренные меры торможения, избежать наезда не удалось», — пояснили в дорожной полиции.