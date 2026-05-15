Половина россиян поддерживает идею замены госслужащих искусственным интеллектом

Каждый второй работающий россиянин положительно оценивает возможность замены чиновников и депутатов искусственным интеллектом. В опросе, проведённом компанией SuperJob, приняли участие 1600 человек из всех регионов страны.

Каждый пятый россиянин (21%) полностью поддерживает идею, что искусственный интеллект мог бы выполнять функции государственных служащих, а ещё 34% — скорее согласны с этой мыслью. Против этой идеи выступают 45% опрошенных (28% относятся скорее отрицательно, 17% — категорически против). Сторонники подчёркивают, что искусственный интеллект не подвержен коррупции и усталости, а также считают, что это повысит эффективность и снизит субъективизм. Противники же утверждают, что боты только усложняют процесс получения услуг. Они также опасаются, что искусственный интеллект будет плохо обучен, и вместо одних чиновников придут другие с доступом к настройкам. Кроме того, они беспокоятся, что в случае ошибок будет некому нести ответственность.

Мужчины чаще женщин одобряют идею замены людей искусственным интеллектом (61% против 49%). Среди респондентов с высшим образованием доля положительных ответов выше (59%), чем среди тех, кто имеет только среднее профессиональное образование (46%). С увеличением уровня доходов растёт и поддержка идеи: среди россиян, зарабатывающих до 100 тысяч рублей в месяц, 55% поддерживают замену, а среди тех, кто получает от 150 тысяч рублей, этот показатель составляет уже 68%. Среди опрошенных старше 45 лет положительных ответов дали 63%, а среди молодеёжи до 35 лет — только 50%.

Вопрос о замене части депутатов Госдумы искусственным интеллектом получил общую поддержку в 54% (25% — однозначно за, 29% — скорее за). Категорически против замены высказались 15%, а скорее отрицательно относятся 31%. Таким образом, сторонники идеи имеют небольшой перевес: 54% против 46%.

Они считают, что ИИ будет более честным и сможет учитывать мнение миллионов людей без накруток и популизма. Противники же утверждают, что искусственный интеллект выполняет только те указания, которые ему дают создатели. Они также задаются вопросом, как искусственный интеллект сможет узнать об их интересах без личного общения, и высказывают опасения по поводу слежки за пользователями. Кроме того, они считают, что искусственный интеллект не может нести ответственность за ошибки.

Мужчины чаще женщин одобряют замену депутатов искусственным интеллектом (62% против 46%), а россияне с доходом от 150 тысяч рублей чаще поддерживают эту идею, чем те, кто зарабатывает меньше. Чем старше участники опроса, тем больше среди них тех, кто поддерживает инициативу.

Опрос проводился в 375 населённых пунктах России. Исследование охватило экономически активное население старше 18 лет. Размер выборки составил 1600 респондентов.