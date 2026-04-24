В Нижнем Тагиле начались гастроли Рязанского государственного областного театра юного зрителя

С 24 по 26 апреля зрители Нижнего Тагила увидят спектакли Рязанского государственного областного театра юного зрителя (Театр на Соборной) на сцене Нового Молодёжного театра.

Тагильчане увидят спектакли по любимым и знакомым произведениям: «Сказка о потерянном времени» (6+) по мотивам сказки Евгения Шварца, мелодраму в двух действиях «Тринадцатая звезда» (12+) и комедию «Любовь и голуби» (16+). Приезд труппы Театра на Соборной состоялся благодаря федеральному проекту «Большие гастроли».

А в сентябре рязанцы смогут оценить постановки своих уральских коллег. За три дня Новый Молодёжный шесть раз покажет свои спектакли для детей и молодёжи. В Рязань отправятся: пластическая сказка «Чиполлино» (6+), пластическая драма по повести Николая Гоголя «Шинель» (12+) и драма по одноименной повести Валентина Распутина «Живи и помни» (12+).

«В Нижний Тагил мы привезли наш проверенный репертуар, спектакли полюбившиеся и критикам, и которые мы показывали уже во многих городах Российской Федерации. Мы один из старейших ТЮЗов и последние два года мы находились на ремонте, и с этими спектаклями проехали практически всю Россию: Чукотка, Владивосток, Якутия, Бурятия, Тула, Ингушетия, Дагестан, Севастополь, два раза новые регионы, Архангельск. И судя по зрительской реакции и отзывам после первого показа спектакля “Тринадцатая звезда” — и в тагильчан спектакль попал. Впереди ещё показы “Сказки о потерянном времени” и комедии “Любовь и голуби”. И большой поклон проекту Большие гастроли, потому что без их поддержки на Урал вряд ли бы мы попали. Мы однажды до этого были в Свердловской области — в качестве участников фестиваля “Коляда-Plays”», — рассказала почётный работник культуры и искусства, художественный руководитель Рязанского театра юного зрителя Марина Есенина.

Новый Молодежный не в первый раз становится участником программы «Большие гастроли». В 2022 году НМТ привёз свои спектакли в Тюмень (Молодёжный театр «Ангажемент» имени В. С. Загоруйко) и Тобольск (Тобольский драматический театр имени П. П. Ершова). А в 2024 поделиться своим опытом и обменяться репертуаром получилось вместе с Туапсинским театром юного зрителя.

«Мы очень рады принимать в Нижнем Тагиле, в Новом Молодёжном театре наших чудесных гостей, прекрасный коллектив Рязанского театра юного зрителя. Проект Большие гастроли, который не в первый раз поддерживает наши заявки — замечательная возможность для зрителей увидеть самые разные спектакли ведущих коллективов страны, развивать свою насмотренность, приобщиться к разным режиссёрским и актерским школам. А нам, театральному сообществу, этот проект позволяет укреплять профессиональные связи, учиться друг у друга, открывать для себя нового зрителя и расширять географию», — отметила директор Нового Молодёжного театра Наталия Мозжакова.