Екатеринбургские дизайнеры создали модный тренд из знаменитой тагильской росписи по металлу

Дизайнеры из Екатеринбурга Анна Скорина и Дарья Семёнова создали модный тренд по мотивам знаменитой тагильской лаковой росписи по металлу.

«Я родом из Нижнего Тагила, достаточно долго занималась росписью подносов, училась этому у настоящих мастеров, хранителей традиций народных промыслов. И меня всегда восхищало это искусство, самобытное и уникальное. И однажды я подумала, а почему бы не перенести нашу тагильскую роспись по металлу на ткань. Решила, что это будет интересно. Национальный код в современной интерпретации. Обратилась к основательнице бренда Pennymanny, дизайнеру Дарье Семёновой. Ей и команде идея понравилась, и мы решили заняться её воплощением. Я нарисовала эскизы для платка, свитшота, футболки и сумки. Дарья разработала модели. Мы оцифровали эскизы и перенесли на ткань. Получилось красиво и стильно», — рассказала АН «Между строк» Анна Скорина.

Создатели модного тренда решили использовать в его основе тагильский розан — сказочный цветок, который является неотъемлемым элементом лаковой росписи по металлу. В их интерпретации он трансформировался в уральскую розу, украшающую стильные дизайнерские вещи.

«Благодаря Анне, нам посчастливилось прикоснуться к искусству, к редкому промыслу через руку мастера. Это был очень увлекательный творческий процесс. Мы погрузились в историю, познакомились с этим ремеслом, прониклись им и, как нам кажется, эволюцию уральской розы удалось показать в наших изделиях! Получился современный, а главное, абсолютно авторский уникальный дизайн!» — делится Дарья Семёнова.

Лаковая роспись по металлу появилась в Нижнем Тагиле в середине XVIII века и связана с изготовлением расписных металлических подносов. Нижний Тагил считается родиной русского железного подноса и признанным центром этого искусства.

Первые упоминания о железных лакированных изделиях демидовских заводов датируются 1746 годом, развитию промысла способствовали несколько факторов: высококачественного железа марки «Старый соболь» на Нижнетагильском железоделательном заводе; наличие высококвалифицированных мастеров по обработке металла; влияние старообрядческих иконописных традиций.

В XVIII–XIX веках сформировались целые династии мастеров. В числе самых известных — Худояровы, Дубасниковы, Перезоловы. Их изделия славились по всей России и отличались тонкостью росписи и качественными лаками. Особую известность получил «хрустальный лак», рецепт которого хранила династия Худояровых. Он отличался прозрачностью и прочностью, но секрет его изготовления был утрачен в конце XIX века. Знаменитый рассказ Павла Бажова «Хрустальный лак» посвящён именно этому явлению в истории тагильского подносного промысла.

К началу XX века промысел был практически утерян, но благодаря усилиям мастерицы Агриппины Васильевны Афанасьевой и учёным и искусствоведам Научно-исследовательского института художественной промышленности, удалось восстановить этот самобытный уральский промысел.

«Сегодня мы находимся в поисках национальной идентичности. Наша коллаборация — это пример того, как можно гармонично соединять актуальную современность и глубокие традиции. Благодаря этому мы не только сохраняем традиции народного промысла, но продвигаем его, если можно так сказать, в новом формате, в том числе и на международный рынок. Недавно мы представляли наши изделия на неделе моды в Японии, где они вызвали неподдельный интерес у публики и получили хорошие отзывы. У российских потребителей тоже есть большой интерес к такого вида изделиям и сейчас мы занимаемся расширением нашей коллекции», — рассказывает Анна Скорина.