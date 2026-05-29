Тагильская тхэквондистка Жанна Байкова завоевала серебро первенства России

Воспитанница Нижнетагильской спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) «Юпитер» Жанна Байкова завоевала серебряную медаль первенства России по тхэквондо ВТФ среди юниоров и юниорок до 21 года, которое прошло в Люберцах.

«Жанна не просто участвовала, она сражалась, демонстрируя невероятную технику, стальные нервы и волю к победе, достойную олимпийской чемпионки!» — прокомментировали успех тагильской спортсменки в СШОР «Юпитер».

Жанна выступала в весовой категории до 62 килограммов. Подготовили вице-чемпионку России тренеры-преподаватели Елена Небогатова и Екатерина Выборнова.