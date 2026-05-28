В России хотят ввести уголовную ответственность за производство и сбыт пищевого фальсификата

Московское общество защиты потребителей обратилось к генпрокурору России Александру Гуцану с предложением ужесточить ответственность за умышленное производство и сбыт пищевого фальсификата и ввести соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ, сообщают «Известия».

«Особо тяжкими составами, требующими реального лишения свободы, должны признаваться случаи поставок фальсификата в государственные социальные учреждения, а также совершение данных деяний организованной группой лиц по предварительному коммерческому сговору (поставщик — торговая сеть)», — говорится в документе.

По мнению общественников, действующих административных штрафов, которые сегодня не превышают 500 тысяч рублей, недостаточно, поскольку они не оказывают сдерживающего эффекта и не предотвращают совершение подобных нарушений. Кроме того, предлагается внести изменения в законодательство, обязывающие торговые сети проводить проверку всех поставщиков продуктов на предмет возможного фальсификата.

По данным Россельхознадзора, доля фальсификата только в молочной продукции в 2025 году у ритейлеров достигла максимума — около 18%.

Что касается сливочного масла, то почти четверть этой продукции, проверенной Россельхознадзором (24,82%), оказалась фальсификатом.