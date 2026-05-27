В Нижнем Тагиле разыскивают 35-летнюю Татьяну Алыпову

Сотрудники отдела полиции № 19 МУ МВД России «Нижнетагильское» устанавливают местонахождение 35-летней Татьяны Алыповой, проживающей в Ленинском районе города. Заявление о пропаже подала её сестра, сообщив, что Татьяна последний раз выходила на связь вечером 18 мая и с тех пор её местонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемой: стройное телосложение, рост 170-175 см. Была одета в светлую куртку, тёмные штаны и тёмные кроссовки.

Всех, кто видел женщину, просят позвонить в дежурную часть отдела полиции № 19 по телефону: 8 (3435) 97-69-32.