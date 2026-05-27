Конституционный суд ограничил выплаты по ОСАГО

Автомобилисты, потерпевшие в ДТП, больше не смогут взыскивать со страховых компаний убытки сверх лимита страхового возмещения по ОСАГО в 400 тысяч рублей. Такое постановление принял Конституционный суд (КС) РФ.

Поводом для разбирательства в КС стал спор между потерпевшим в ДТП автовладельцем и страховщиком. Владелец повреждённого автомобиля настаивал на ремонте на станции технического обслуживания (СТО) и не хотел получать денежную выплату, поскольку она не покрывала затраты на восстановление машины. Страховщик же был готов возместить только 400 тысяч рублей, тогда как стоимость ремонта в сервисе оценили в 580 тысяч рублей. Чтобы добиться от компании выплат автовладелец обратился в суд, который обязал страховую компанию выплатить разницу между уже перечисленной суммой и реальными затратами на ремонт.

Страховая компания подала жалобу в КС, усомнившись в конституционности ряда положений закона об ОСАГО. В жалобе указывалось, что они фактически принуждают компанию осуществлять ремонт, стоимость которого превышает лимит страховой суммы, а также возмещать убытки в полном объёме в случае невозможности осуществления ремонта, что негативно отражается на финансовом положении страховщиков. Рассмотрев жалобу, КС встал на их сторону.

«Оспариваемые положения не соответствуют Конституции РФ, так как на практике являются основанием для взыскания со страховщика в пользу потерпевшего в качестве убытков расходов на восстановительный ремонт транспортного средства в размере, превышающем страховую сумму, если страховщик не смог исполнить обязанность по организации восстановительного ремонта в пределах страховой суммы. Законодателю надлежит внести в правовое регулирование необходимые изменения. До тех пор, если рыночная стоимость ремонта превышает страховую сумму, а его стоимость, рассчитанная по методике ЦБ, не выходит за рамки страховой суммы, потерпевший при его несогласии доплатить за ремонт на СТО вправе требовать страховое возмещение в денежной форме, а страховщик обязан его выплатить в размере, равном страховой сумме», — сообщили в КС РФ.